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"Крумкачы" обыграли соперников из "Витебска", 1:0
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3 Апреля 2017 15:12

"Крумкачы" обыграли соперников из "Витебска", 1:0

Гол украинского защитника Калугина приносит "Крумкачам" 3 очка в поединке с "Витебском", 1:0. В другом матче воскресенья "Неман" сыграл вничью со "Славией", 0:0. Неожиданностью первого тура стала осечка БАТЭ в Гомеле, 1:1. Побед добились "Слуцк", "Шахтер", "Торпедо-БелАЗ" и минское "Динамо". 

  

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