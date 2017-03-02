Спорт
2 Марта 2017 12:21
Крейг Вудкрофт подвел итоги неудачной для "зубров" серии 1/8-ой финала Кубка Гагарина
"Локомотив" показал, почему они лучше нас. Они играли с большим желанием, быстро и дисциплинированно". Главный тренер минского "Динамо" Крейг Вудкрофт по горячим следам подвел итоги неудачной для "зубров" серии 1/8-ой финала Кубка Гагарина. Также специалист отметил, что спецбригады сработали лучше белорусов, и такая тенденция прослеживалась на протяжении всей серии. Напомним, "Динамо" в пяти матчах уступило ярославцам.
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