Крейг Вудкрофт подвел итоги неудачной для "зубров" серии 1/8-ой финала Кубка Гагарина

2 Марта 2017 12:21

"Локомотив" показал, почему они лучше нас. Они играли с большим желанием, быстро и дисциплинированно". Главный тренер минского "Динамо" Крейг Вудкрофт по горячим следам подвел итоги неудачной для "зубров" серии 1/8-ой финала Кубка Гагарина. Также специалист отметил, что спецбригады сработали лучше белорусов, и такая тенденция прослеживалась на протяжении всей серии. Напомним, "Динамо" в пяти матчах уступило ярославцам.