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Крейг Вудкрофт останется главным тренером хоккейного "Динамо"
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6 Марта 2017 15:23

Крейг Вудкрофт останется главным тренером хоккейного "Динамо"

Крейг Вудкрофт останется главным тренером хоккейного "Динамо" на следующий сезон, у клуба нет проблем с финансированием. Таковы главные тезисы пресс-конференции по итогам сезона "зубров" в КХЛ. Таким образом, в "Динамо" опровергли слухи о проблемах с деньгами.

Отметим, бюджет команды на следующий год уменьшится, а оценку нынешнему выступлению наблюдательный совет клуба даст позже. Минское "Динамо" регулярку КХЛ завершило на пятом месте. В первом раунде плей-офф уступило ярославскому "Локомотиву" - 1:4.

  

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