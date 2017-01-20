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Крэйг Вудкрофт: Команда не сражалась так, чтобы победить
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20 Января 2017 12:15

Крэйг Вудкрофт: Команда не сражалась так, чтобы победить

Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт разочарован не только результатом. Напомним, "зубры" в первом матче домашней серии проиграли аутсайдерам Западной конференции - одноклубникам из Риги 1: 3, но и игрой своей команды.

Следующий поединок "Динамо" проведет во вторник, 24 января, на льду "Минск-Арены" принимаем "Автомобилист". 

  

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