Спорт
23 Февраля 2017 21:29
"Краснодар" впервые вышел в 1/8 финала Лиги Европы
Команда белорусского защитника Александра Мартыновича в 1/16 в гостях сыграла вничью с турецким "Фенербахче" - 1:1. Напомним, что первый поединок, в Краснодаре, завершился победой хозяев со счетом 1:0.
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