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"Краснодар" впервые вышел в 1/8 финала Лиги Европы
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23 Февраля 2017 21:29

"Краснодар" впервые вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Команда белорусского защитника Александра Мартыновича в 1/16 в гостях сыграла вничью с турецким "Фенербахче" - 1:1. Напомним, что первый поединок, в Краснодаре, завершился победой хозяев со счетом 1:0. 
  

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