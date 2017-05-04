Кошмарным выдался приезд сборной Беларуси по хоккею на ЧМ в Париже

4 Мая 2017 21:11

Кошмарным, иначе не назвать, выдался приезд сборной Беларуси по хоккею накануне на ЧМ в Париже: национальную команду, тренерский штаб и сопровождающих лиц на железнодорожном вокзале, после переезда из Бордо, встретили работники таможенной службы Франции и полиции, совершив настоящий обыск. Причем, как комментируют очевидцы, довольно жесткий. Посольство Беларуси во Франции молниеносно отреагировало на этот инцидент. МИД нашей страны сразу же вызвал посла французской республики для объяснений о случившемся. Целый день за развитием событий наблюдал Станислав Липский.

Весной 2016 сборная Беларуси по гребле во французском Ле Тампль-сюр-Ло готовилась к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро. 12 апреля мужская команда нашей страны подверглась тотальному обыску местной полиции - глобальным результатом которого в итоге стало отстранение национальной команды от выступления на Олимпиаде в Бразилии, из-за найденного на базе мельдония. Спустя 10 месяцев Беларусь в спортивном арбитражном суде в Лозанне доказала свою невиновность.

Накануне же в подобной ситуации, и вновь во Франции, оказалась сборная Беларуси по хоккею: после двух товарищеских игр в Бордо против трехцветных наша делегация накануне на поезде отправилась в Париж, однако по прибытию в столицу Франции команду ждал далеко не гостеприимный прием.

Что это было - попытка дестабилизировать команду перед стартом на ЧМ? - вопрос открытый: но многие болельщики недоумевают, неужели команде мстят за гребцов?

А может все произошедшее связано с травмой 17-летней восходящей звезды французского хоккея Александра Тексье, полученной в воскресном матче в Бордо против белорусов. Юный нападающий после вот этого столкновения в итоге не выступит на домашнем турнире: а ведь в минувшем сезоне в 40 играх за Гренобль форвард набрал 19 очков. Наиболее тщательной проверке накануне подверглись Дэйв Льюис, Крэйг Вудкрофт, Олег Антоненко, Егор Шарангович и Андрей Костицин.

Ярослав Завгородний, генеральный секретарь Белорусской федерации хоккея: "Обидно, что для молодых Шаранговича, Воробья, которые впервые выступят на ЧМ, старт турнира запомнится именно этим. Случай вопиющий, представьте, если бы подобное произошло у нас в 2014-ом… Правда, президент Федерации хоккея Франции, спустя 15 минут после инцидента позвонил, извинился, мы уже написали соответствующие письмо Фазелю".

Наше посольство во Франции поддерживает контакт со сборной по хоккею. Инцидент прокомментировал МИД Беларуси.

К слову, о будущем - причем ближайшем: старт команды на чемпионате мира состоится уже завтра: в 17:15 дружина Дэйва Льюиса сыграет против Финляндии. Прямая трансляция встречи вас будет ждать на телеканале "Беларусь 1".

В этой ситуации федерация хоккея нашей страны сразу же направила официальные письма в ИИХФ на имя Рене Фазеля и руководства организационного комитета чемпионата мира - с целью получения разъяснений. Причем, организаторы турнира уже ответили официальным извинением, Фазель пообещал лично разобраться в ситуации. А мы же пока надеемся, что этот обыск еще больше сплотил наших ребят.