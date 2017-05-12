Координационная комиссия Европейских олимпийских комитетов впервые прибыла в Минск

12 Мая 2017 19:00

В центре внимания - организация подготовки вторых Европейских игр, которые пройдут в Беларуси. Постепенно становятся известны нюансы спортивной программы, а также определяются объекты, которые примут соревнования самого масштабного национального проекта. В течение месяца будет подписан контракт с окончательной программой белорусских Евроигр.

Георгий Катулин, советник НОК Беларуси:

"15 видов спорта, по которым мы остановились, и сейчас еще дополнительные переговоры по двум видам, которые стучатся в наши двери. Общее количество спортсменов не должно превышать 4 тысяч".

Подробности визита координационной комиссии Европейских олимпийских комитетов в Минск - сегодня в "Панораме".