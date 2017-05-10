Константин Сивцов потерял пятую позицию общего зачета супервеломногодневки "Джиро де Италия"

10 Мая 2017 12:17

Финишировав 33-м по итогам четвертого этапа, велогонщик Бахрейн Мерида опустился на 21-е место. Теперь Сивцов проигрывает лидеру Бобу Юнгельсу 1 минуту и 23 секунды. Три другие белорусских гонщика, которые принимают участие в гонке, расположились за пределами первой сотни.