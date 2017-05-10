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Константин Сивцов потерял пятую позицию общего зачета супервеломногодневки "Джиро де Италия"
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10 Мая 2017 12:17

Константин Сивцов потерял пятую позицию общего зачета супервеломногодневки "Джиро де Италия"

Финишировав 33-м по итогам четвертого этапа, велогонщик Бахрейн Мерида опустился на 21-е место. Теперь Сивцов проигрывает лидеру Бобу Юнгельсу 1 минуту и 23 секунды. Три другие белорусских гонщика, которые принимают участие в гонке, расположились за пределами первой сотни.

 

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