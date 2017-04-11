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Константин Куровский взял золото на юниорском чемпионате мира по тяжелой атлетике в Бангкоке
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11 Апреля 2017 15:18

Константин Куровский взял золото на юниорском чемпионате мира по тяжелой атлетике в Бангкоке

В весовой категории до 94 килограммов белорус в двоеборье набрал 360. На 8 килограммов больше, чем у серебряного призера Дмитрия Гогичаева из России. Эта медаль единственная для белорусской команды в двоеборье. 

  

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