Кому будет отдано право проведения чемпионата мира по хоккею - 2021

18 Мая 2017 21:05

Менее суток до разрешения спортивной интриги 21 года. Кому будет отдано право проведения чемпионата мира по хоккею? Претендентов, напомним, двое: белорусско-латвийский тандем и Финляндия. Учитывая предыдущий успешный опыт организации мирового первенства, у нашей совместной заявки шансы весьма неплохие, но не будем пока загадывать. Ведь и Финляндия несколько раз принимала масштабный форум. Сегодня же кандидаты представили свои заявки в Кельне, а завтра в 13:30 по минскому времени за закрытыми дверями начнутся выборы. В преддверии судьбоносного голосования наш корреспондент Станислав Липский взял интервью у Президента международной федерации хоккея Рене Фазеля и узнал, кто, по его мнению, фаворит в этой гонке. Подробности прямо сейчас.

Увидев микрофон с логотипом "Беларусь 1", Рене Фазель сразу же дает согласие на интервью. Покинув ВИП-ложу, выходит к нам в коридор и по-русски говорит: "Здравствуйте". Обменявшись приветствиями, интересуемся: "Кто, по Вашему мнению, фаворит в борьбе за ЧМ?"

Рене Фазель, президент Международной федерации хоккея: "Две заявки очень сильные. Меня, как президента ИИХФ, они устроили обе, но все же подчеркну, что воспоминания от минского чемпионата мира у делегатов конгресса ИИХФ более свежи, поэтому считаю, все же у Вас чуть больше шансов (60 на 40). Если бы вылетели из элиты мирового хоккея, это соотношение стало бы в пользу Финляндии. Знаю тех, для кого это важный момент, но не буду называть фамилии. Однако все решится в пятницу".

19 января этого года. Минск и Рига на большой пресс-конференции объявили о том, что вместе будут бороться за право провести чемпионат в 2021. Латвийская сторона выступила с инициативой здесь объединить усилия, белорусская сторона согласилась, подчеркнув, что полуфиналы и финал пройдут на "Минск-Арене".

А вот поддержать белорусско-латвийский хоккейный союз сегодня может каждый. Для этого достаточно сфотографироваться в каком-нибудь подходящем антураже и под снимком поставить официальный хештег заявки #MINSKRIGA2021, что мы сейчас и сделали.

Для трижды лучшего пишущего журналиста, освещающего хоккей, - российского спортивного обозревателя Владимира Мозгового - ЧМ в Париже и Кельне 16-й в карьере, однако самым ярким значится в памяти турнир в Минске, но отнюдь не из-за триумфа россиян.

Владимир Мозговой, спортивный обозреватель "Новой газеты", Россия: "Сам чемпионат был организован блистательно, на мой взгляд. Я имею в виду зрительский интерес в первую очередь, а не успехи той или иной команды, хозяев. Поэтому я желаю успехов белоруской заявке, которая 19 мая будет определяться на конгрессе".

Владимир Денисов, защитник сборной Беларуси по хоккею: "С учетом опыта 2014 года за все чемпионаты мира, на которых я был, стоит признать, что в Минске было лучше всего, как в Минске - не было нигде. И плюс я знаю много людей из разных стран, которые были там, например, швейцарцы, германцы, североамериканцы. Все были в восторге".

Что-то подобное наверняка сегодня испытали члены конгресса ИИХФ в Кельне - белорусско-латвийская делегация устроила финальную версию презентации совместной заявки.

Беларусь самостоятельно принимала ЧМ в 2014, Латвия в 2006, Финляндия в 2003. Однако в 2012 и 2013 два года подряд Хельсинки принимали турнир у себя совместно со Стокгольмом. Т.е. в 21 веке жители Суоми трижды видели у себя на родине лучших хоккеистов планеты. И мы, и латыши всего по разу.

Люк Тардиф, президент Федерации хоккея Франции: "Я хорошо знаком с председателем Вашей федерации, знаком с представителями латвийского хоккея, но, разумеется, не скажу, за кого я буду голосовать. Мне нужно внимательнее изучить проекты. У Финляндии, знаю, он тоже мощный, голосование будет сложным, шансы оценил бы 50 на 50".

В 2009 Беларусь завоевала право провести ЧМ у себя 75 голосами за, 29 против, завтра, судя по мнению специалистов, такого перевеса ни у одной из заявок не будет. Выборы в Кельне стартуют в 13:30 по минскому времени.