Команда Президента Беларуси в десятый раз победила в Рождественском турнире

8 Января 2017 09:00

Главная традиция первых дней нового года - спортивный праздник для фанатов хоккея. И подарком для болельщиков стал юбилейный триумф. Команда Президента Беларуси накануне вечером в десятый раз победила в Рождественском турнире. Соревнования в этом году получились действительно особенными, а финал - зрелищным и богатым на заброшенные шайбы.

Рассказывает Павел Капуцкий.

Финны уже становятся принципиальным соперником для белорусов. Суоми не первый раз привозят в Минск сильный состав и в 2016 также играли в финале. Тогда все решила одна шайба, заброшенная в третьем периоде, 2:1.

Сейчас финны сумели забросить трижды, но интрига прожила меньше, чем год назад, потому что дела в атаке у хозяев ладились, 7:3 итоговый счет.

В одной из голевых комбинаций поучаствовал и Александр Лукашенко, на счету которого в матче с финнами результативная передача. Лучшим же бомбардиром Рождественского турнира стал финн Тони Макияхо.

Тони Макиахо, лучший бомбардир XIII Рождественского турнира, Финляндия:

"То, что я лучший бомбардир, не главное. Все-таки хоккей - командная игра. Последний раз при такой публике играл лет шесть назад, когда выступал за швейцарский Берн. Знаете, здорово, что раз в год мы с друзьями можем собраться, поиграть в хоккей и почувствовать себя моложе".

Впервые в истории бронзовые медали Рождественского турнира выиграла команда Объединенных Арабских Эмиратов. Дебютировали в этом году Балканы. Не увеличивая количество участников, удалось расширить географию, ведь в составе южан представители сразу восьми стран.

В следующем январе хозяева постараются защитить титул, но сделать это будет непросто. Восхищаясь уровнем организации, гости все-таки мечтают однажды поднять кубок над головой. И у них есть ровно год, чтобы подготовиться.