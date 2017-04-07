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Команда Президента Беларуси одержала победу в соревнованиях среди любителей хоккея на призы Президентского спортивного клуба
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9 Апреля 2017 15:15

Команда Президента Беларуси одержала победу в соревнованиях среди любителей хоккея на призы Президентского спортивного клуба

Команда Президента Беларуси одержала победу в десятых, юбилейных соревнованиях среди любителей хоккея на призы Президентского спортивного клуба. И во втором матче финальной серии дружина Главы государства переиграла хоккеистов Минской области со счетом 9:4. На протяжении двух дней на льду малой арены в Чижовке шла упорная борьба до последней секунды.

Для команды Президента титул стал восьмым. Напомним, бронзовые медали завоевала дружина Брестской области.

  

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