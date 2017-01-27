Команда Президента Беларуси нанесла поражение любительской сборной Витебской области

28 Января 2017 15:11

Команда Президента Беларуси нанесла огромное поражение любительской сборной Витебской области в матче десятого юбилейного турнира по хоккею на призы Президентского спортивного клуба. Действующие победители соревнований смогли забросить 8 шайб в ворота соперника, а в ответ получили всего одну. Благодаря такому результату, дружина Главы государства смогла единолично возглавить турнирную таблицу. Эта встреча, к слову, стала первым официальным матчем команды президента Беларуси после победы на Рождественском турнире.

Следующий тур соревнований пройдет 11 февраля. В этот день болельщики смогут увидеть сразу три поединка. Команда Президента Беларуси на выезде сыграет против хоккеистов из Гродненской области. Идущая второй в турнирной таблице команда Минской области дома встретится с аутсайдерами из Витебска. Эта любительская сборная еще не набрала ни одного балла, а брестчане в Барановичах примут хоккеистов из Могилевской области.