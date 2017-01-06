Команда Объединенных Арабских Эмиратов - бронзовый призер Рождественского турнира

7 Января 2017 15:01

Любительская хоккейная команда Объединенных Арабских Эмиратов - бронзовый призер 13-го Рождественского турнира на приз Президента Беларуси.

В матче за третье место им удалось обыграть прошлогодних обладателей этого титула - сборную Словакии. Первый период завершился с ничейным счетом - 2:2. Во второй двадцатиминутке арабская команда сумела выйти вперед, а в третьей - хоккеисты обменялись заброшенными шайбами. В итоге победа сборной Эмиратов со счетом 4:3. Отметим, для бронзовых призеров турнира нынешний старт - третий.

Кто же выиграет главный приз - станет известно уже через несколько часов. В 6 вечера начнется решающий матч Рождественского турнира, в котором сойдутся прошлогодние финалисты - команда Президента Беларуси и сборная Финляндии. Прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5".