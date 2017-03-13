Команда "Грифоны" побеждает в финале республиканских соревнований "Золотая шайба"

12 Марта 2017 21:38

Команда "Грифоны" Центрального района Минска побеждает в финале республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба" на призы Президента. В решающем матче среди хоккеистов младшей возрастной группы "Грифоны", в составе которых выступает Николай Лукашенко, обыгрывают команду "Медведь", представляющую столичный Московский район. Малая арена в Чижовке с 9 марта стала местом ледовых сражений для хоккеистов 2004-2005 годов рождения, и финалисты прошли сквозь сито серьезных отборочных испытаний. Соревновались команды по схеме двух дивизионов, как и в два предыдущих года. Отметим, что "Золотая шайба" в этом году расширила свою географию - в финальных соревнованиях принимали участие хоккеисты из Кобрина.

С 13 по 16 марта пройдут финальные соревнования среди хоккеистов старшей возрастной группы, которые примет ледовая арена Орши.