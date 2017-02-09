9 Февраля 2017 15:08

Ровно за год до старта XXIII зимних Олимпийских игр в Южной Корее коллегия Министерства спорта и туризма подвела итоги 2016-го. Только 7 видов спорта из 23, представленных на Играх в Рио, принесли нашей стране награды главного летнего старта четырехлетия, что провально, учитывая финансы, которые вкладываются в отрасль. Однако, несмотря на то, что в Бразилии из игровых дисциплин был представлен только белорусский баскетбол, в ближайшее четырёхлетие все национальные команды будут профинансированы должным образом.