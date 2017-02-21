Клуб найдет возможность поощрить игроков и тренерский штаб за выполнение задачи

21 Февраля 2017 15:16

Председатель наблюдательно совета хоккейного "Динамо" Игорь Шуневич встретился с командой перед вылетом в Ярославль и поблагодарил за выход в плей-офф. Сегодня "зубры" проведут первый матч Кубка Гагарина с "Локомотивом". Прямая трансляция на "Беларусь 5" в 18:50.