Хорошему футболисту спадающие шорты не помеха

20 Марта 2017 15:16

Форвард "Кельна" Антони Модест оформил хет-трик в матче против "Герты", который закончился со счетом 4:2. При этом второй и третий мячи нападающему старались помешать забить шорты, которые спадали прямо на ходу. "Немного не мой размерчик. Придется поговорить с администратором команды. Я ношу XL, а не ХХL", - с иронией сказал Модест после игры.