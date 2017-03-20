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Хорошему футболисту спадающие шорты не помеха
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20 Марта 2017 15:16

Хорошему футболисту спадающие шорты не помеха

Форвард "Кельна" Антони Модест оформил хет-трик в матче против "Герты", который закончился со счетом 4:2. При этом второй и третий мячи нападающему старались помешать забить шорты, которые спадали прямо на ходу. "Немного не мой размерчик. Придется поговорить с администратором команды. Я ношу XL, а не ХХL", - с иронией сказал Модест после игры.

  

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