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Минское "Динамо" завершает домашнюю серию поединком против ЦСКА
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7 Января 2017 12:19

Минское "Динамо" завершает домашнюю серию поединком против ЦСКА

В 9-й регулярке "зубры" уже играли с московскими “армейцами”. 13 октября красно-синие разгромили минчан 7:2. Встреча против лидера Западной конференции начнется в 17:00.

Трансляция на телеканале "Беларусь 2". Отметим, после завершения матча состоится мишкопад. Все собранные игрушки будут переданы в детские дома.

 

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