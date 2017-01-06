Минское "Динамо" завершает домашнюю серию поединком против ЦСКА

7 Января 2017 12:19

В 9-й регулярке "зубры" уже играли с московскими “армейцами”. 13 октября красно-синие разгромили минчан 7:2. Встреча против лидера Западной конференции начнется в 17:00.

Трансляция на телеканале "Беларусь 2". Отметим, после завершения матча состоится мишкопад. Все собранные игрушки будут переданы в детские дома.