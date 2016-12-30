Главная>>Агентство теленовостей>>Спорт>>Хоккейное минское "Динамо" выходит в полуфинал Кубка Шпенглера
Спорт
RSS
Хоккейное минское "Динамо" выходит в полуфинал Кубка Шпенглера
Скачать Поделиться

29 Декабря 2016 12:12

Хоккейное минское "Динамо" выходит в полуфинал Кубка Шпенглера

Хоккейное минское "Динамо" уступает "Давосу" 4:5 на Кубке Шпенглера, но занимает первое место в группе Каттини по лучшей разнице забитых и пропущенных шайб и выходит в полуфинал турнира. За “зубров” отличились Клинкхаммер, Карабань, дубль  Павловича. В составе минчан дебютировал новичок команды Аарон Палушай. Американец отметился голевой передачей. Полуфиналы пройдут завтра. Команда Вудкрофта сыграет с победителем пары "Маунтфилд" - сборная Канады.

 

Другие новости

Старт с поражения Старт з паражэння 28.12.2016 12:22 / Спорт Старт с поражения
Рубрика "Матчбол" Рубрыка "Матчбол" 26.12.2016 18:56 / Спорт Рубрика "Матчбол"
Сто боев за четыре дня Сто баёў за чатыры дні 26.12.2016 18:52 / Спорт Сто боев за четыре дня

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =