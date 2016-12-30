Хоккейное минское "Динамо" выходит в полуфинал Кубка Шпенглера

29 Декабря 2016 12:12

Хоккейное минское "Динамо" уступает "Давосу" 4:5 на Кубке Шпенглера, но занимает первое место в группе Каттини по лучшей разнице забитых и пропущенных шайб и выходит в полуфинал турнира. За “зубров” отличились Клинкхаммер, Карабань, дубль Павловича. В составе минчан дебютировал новичок команды Аарон Палушай. Американец отметился голевой передачей. Полуфиналы пройдут завтра. Команда Вудкрофта сыграет с победителем пары "Маунтфилд" - сборная Канады.