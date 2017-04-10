Команда Президента Беларуси восьмой раз победила в республиканских соревнованиях среди любителей

9 Апреля 2017 21:57

6 месяцев и 26 матчей на 8-ми ледовых аренах, 396 заброшенных шайб и развязка 10-го, юбилейного, турнира по хоккею среди любителей на призы Президентского спортивного клуба. Защищая титул, команда Президента Беларуси еще раз доказала, что на данный момент - это сильнейшая любительская хоккейная сборная в нашей стране. Правда, положить сил на завоевание очередного трофея пришлось немало.

Игра соперников из года в год становится сильнее, и за 10 лет существования турнира изучены все сильные и слабые стороны конкурентов. Что по ходу сезона продемонстрировала, к примеру, сборная Брестской области. Этой команде в одном из туров удалось сыграть с действующими победителями вничью. В финале же сошлись лучшие сборные. Чемпионам противостояла слаженная и отлично сыгранная команда Минской области. Именно эти хоккеисты не только пять раз примеряли серебряные или бронзовые награды турнира, но и один раз выигрывали соревнования.

Оба матча финальной серии прошли на высоких скоростях и, что отмечают все без исключения хоккеисты, при оглушающей поддержке трибун. Несмотря на сильное сопротивление и тактическую изобретательность, команда Минской области все же уступила 5:3 в первой встрече и 9:4 во второй. Дружина Главы государства, став победителями 10-го турнира, выиграла свой восьмой титул в истории.