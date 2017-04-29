Спорт
30 Апреля 2017 15:08
Хоккей. Евровызов. Франция - Беларусь. Прямая трансляция на "Беларусь 5"
Сборная Беларуси по хоккею накануне отправилась во Францию, где проведет игры группового этапа чемпионата мира, но прежде сегодня и завтра команда Дейва Льюиса в Евровызове сразится с французской сборной. Прямая трансляция поединка в 16:00 на "Беларусь 5".
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