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Хоккей. Евровызов. Франция - Беларусь. Прямая трансляция на "Беларусь 5"
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30 Апреля 2017 15:08

Хоккей. Евровызов. Франция - Беларусь. Прямая трансляция на "Беларусь 5"

Сборная Беларуси по хоккею накануне отправилась во Францию, где проведет игры группового этапа чемпионата мира, но прежде сегодня и завтра команда Дейва Льюиса в Евровызове сразится с французской сборной. Прямая трансляция поединка в 16:00 на "Беларусь 5". 

  

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