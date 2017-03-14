Хоккей. Чемпионат Беларуси. Первый полуфинал. "Шахтер" - "Юность"

14 Марта 2017 12:15

"Мы никак не могли зацепиться за позиционную атаку, поэтому гомельчане выглядели лучше. Только в овертайме смогли переломить этот момент", - именно так главный тренер "Немана" Сергей Пушков прокомментировал победу и во втором полуфинальном поединке Кубка Президента против "Гомеля". Накануне в Гродно местные хоккеисты переиграли "рысей" 3:2, на 71-й минуте Кислый поставил точку в игре. Во второй паре ("Шахтер" - "Юность") сегодня пройдет третий матч. Начало прямой трансляции на телеканале "Беларусь 5" в 19:00.