Спорт
14 Марта 2017 12:15
Хоккей. Чемпионат Беларуси. Первый полуфинал. "Шахтер" - "Юность"
"Мы никак не могли зацепиться за позиционную атаку, поэтому гомельчане выглядели лучше. Только в овертайме смогли переломить этот момент", - именно так главный тренер "Немана" Сергей Пушков прокомментировал победу и во втором полуфинальном поединке Кубка Президента против "Гомеля". Накануне в Гродно местные хоккеисты переиграли "рысей" 3:2, на 71-й минуте Кислый поставил точку в игре. Во второй паре ("Шахтер" - "Юность") сегодня пройдет третий матч. Начало прямой трансляции на телеканале "Беларусь 5" в 19:00.
Другие новости
14.03.2017 15:19 / Спорт Вера Лапко в решающем матче в Шеньчжене всухую обыграла японку Киоку Окамуру
14.03.2017 12:17 / Спорт Максим Мирный и Трит Хьюи завершили выступление на турнире в Индиан-Уэллсе
13.03.2017 19:09 / Спорт Вера Лапко вышла в 3-й круг квалификации турнира в Шеньчжене
13.03.2017 19:08 / Спорт Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону изменил состав на последний этап Кубка мира
13.03.2017 18:54 / Спорт Рубрика "Матчбол"
13.03.2017 15:14 / Спорт Белорусская команда не попала в первую десятку в заключительной гонке этапа Кубка мира по биатлону
13.03.2017 15:12 / Спорт Минское "Динамо" упускает победу над брестскими одноклубниками
13.03.2017 12:20 / Спорт Все, кто проходит по делу о манипуляциях результатами матчей, понесут наказание от АБФФ
13.03.2017 12:18 / Спорт "Неман" одерживает победу в стартовом матче полуфинальной серии чемпионата Беларуси по хоккею
13.03.2017 07:17 / Спорт "Грифоны" победили в финале "Золотой шайбы"
12.03.2017 21:38 / Спорт Команда "Грифоны" побеждает в финале республиканских соревнований "Золотая шайба"
12.03.2017 21:31 / Спорт Алексей Талай. Превозмогая себя
12.03.2017 15:15 / Спорт Футбол. Кубок Беларуси. 1/4 финала. "Динамо" (Минск) - "Динамо" (Брест)
12.03.2017 12:15 / Спорт Финал Кубка мира по биатлону. Болеем за наших
11.03.2017 21:06 / Спорт Летом 2019 года Беларусь примет Европейские игры
11.03.2017 21:03 / Спорт Дарья Домрачева заняла четвертое место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти
11.03.2017 18:00 / Спорт Дарья Домрачева стала четвертой в гонке преследования в Контиолахти
11.03.2017 15:12 / Спорт Результаты гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону