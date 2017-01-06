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Хоккеисты минского "Динамо" обыгрывают питерский СКА
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4 Января 2017 07:04

Хоккеисты минского "Динамо" обыгрывают питерский СКА

Сильнейшая команда Континентальной хоккейной лиги уезжает из Минска с поражением. В матче "Динамо" и санкт-петербургского СКА  "зубры"  побеждают 5:4, едва не упустив преимущество в 5 шайб. Тем не менее, минчане добились победы над командой, в составе которой есть суперзвезды  Илья Ковальчук и Павел Дацюк.  У "Динамо" забрасывали недавние новички -  Полушай, дважды Петтерсон, Андрей Степанов и Сергей Дрозд. Отметим, что СКА возглавляет турнирную таблицу лиги, имея в активе более 100 очков. "Динамо" в конференции Запада - 5-е. Домашняя серия  продолжается.  5 января "зубры" также на "Минск-Арене" примут "Северсталь".

 

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