Хоккеисты минского "Динамо" обыгрывают питерский СКА

4 Января 2017 07:04

Сильнейшая команда Континентальной хоккейной лиги уезжает из Минска с поражением. В матче "Динамо" и санкт-петербургского СКА "зубры" побеждают 5:4, едва не упустив преимущество в 5 шайб. Тем не менее, минчане добились победы над командой, в составе которой есть суперзвезды Илья Ковальчук и Павел Дацюк. У "Динамо" забрасывали недавние новички - Полушай, дважды Петтерсон, Андрей Степанов и Сергей Дрозд. Отметим, что СКА возглавляет турнирную таблицу лиги, имея в активе более 100 очков. "Динамо" в конференции Запада - 5-е. Домашняя серия продолжается. 5 января "зубры" также на "Минск-Арене" примут "Северсталь".