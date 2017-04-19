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19 Апреля 2017 17:55

Капитан женской сборной Швейцарии по теннису впечатлен Минском

Хайнц Гюнтхардт - капитан женской сборной Швейцарии по теннису впечатлен Минском и гостиницей, в которой он с командой остановился! Такого большого номера у него в жизни еще не было!

Пресс-конференция перед полуфиналом Кубка Федерации подучилась веселой.

В пятницу в Ратуше пройдет жеребьевка пар. Игры же пройдут на "Чижовка-Арене" в субботу и воскресенье. Прямые трансляции на "Беларусь 5".

Подробности в "Дне спорта".

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Кубок Федерации. Сборная Швейцарии.jpg

 

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