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Карт-бланш Александра Хацкевича
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2 Июня 2017 19:18

Карт-бланш Александра Хацкевича

Экс-игрок и тренер национальной сборной Беларуси возглавил киевское "Динамо". А президент клуба Игорь Суркис отметил, что даст специалисту время на построение рисунка игры. Контракт рассчитан на два года. Напомним, в конце прошлого года Хацкевич расторг контракт с Белорусской федерацией футбола.


 

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