Карт-бланш Александра Хацкевича

2 Июня 2017 19:18

Экс-игрок и тренер национальной сборной Беларуси возглавил киевское "Динамо". А президент клуба Игорь Суркис отметил, что даст специалисту время на построение рисунка игры. Контракт рассчитан на два года. Напомним, в конце прошлого года Хацкевич расторг контракт с Белорусской федерацией футбола.



