Спорт
19 Февраля 2017 09:03
К своему 90-летию ДОСААФ Беларуси провел необычную акцию
Увидеть в деле мастеров высшего пилотажа могли накануне жители и гости Минска. К своему 90-летию ДОСААФ Беларуси впервые провел необычную акцию. В небо над столицей поднялся вертолет Ми-2 с флагом Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту. Отметим, высота полета - 150 метров. До конца февраля запланированы еще три подобных вылета над Минском. К слову, ДОСААФ активно развивает авиационные и технические виды спорта.
28 февраля - в день рождения ДОСААФ - юбилей оборонного общества торжественно отметят во Дворце Республики. Кроме этого, в нынешнему году пройдут автопробег, авиаперелет по городам Беларуси, а также спартакиада.
Другие новости
19.02.2017 15:10 / Спорт "Цмокі-Мінск" – "Астана" (Казахстан) - прямая трансляция в 17:30 на телеканале "Беларусь 5"
19.02.2017 15:01 / Спорт Женский масс-старт в австрийском Хохфильцене не принес нам медали
19.02.2017 09:02 / Спорт Участники соревнований по биатлону "Снежный снайпер" готовятся разыграть награды
19.02.2017 09:01 / Спорт Два масс-старта в Хохфильцене. Болеем за наших на "Беларусь 5"
18.02.2017 21:25 / Спорт "Снежный снайпер" собрал жителей и гостей белорусской столицы в Раубичах
18.02.2017 15:07 / Спорт В столице прошли первые соревнования юных байкеров
18.02.2017 12:18 / Спорт Мужской эстафетой сегодня продолжится чемпионат мира по биатлону
18.02.2017 12:15 / Спорт Брестский "Аматар" крупно уступил минской "Столице"
18.02.2017 12:10 / Спорт В Раубичах стартовал финал республиканских соревнований "Снежный снайпер"
18.02.2017 09:17 / Спорт В Раубичах начинается финал республиканских соревнований "Снежный снайпер"
17.02.2017 19:08 / Спорт Мини-футбольные клубы "Столица" - "Аматар" (Брест) в 21:00 на "Беларусь 5"
17.02.2017 19:07 / Спорт На чемпионате мира по биатлону женская сборная Беларуси в эстафете заняла 9-е место
17.02.2017 15:14 / Спорт Хоккейный обозреватель "Прессбола" съел восьмиполосный номер своей газеты
17.02.2017 15:12 / Спорт Завтра "Динамо" на "Минск-Арене" примет "АкБарс"
17.02.2017 12:16 / Спорт Арина Соболенко с победы стартовала в квалификации теннисного турнира в Дубае
17.02.2017 07:29 / Спорт В Хохфильцене - сегодня женская эстафета
16.02.2017 15:22 / Спорт Лига Европы на каналах Белтелерадиокомпании
16.02.2017 12:12 / Спорт В Хохфильцене сегодня в программе мужская индивидуальная гонка на 20 километров