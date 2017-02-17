К своему 90-летию ДОСААФ Беларуси провел необычную акцию

19 Февраля 2017 09:03

Увидеть в деле мастеров высшего пилотажа могли накануне жители и гости Минска. К своему 90-летию ДОСААФ Беларуси впервые провел необычную акцию. В небо над столицей поднялся вертолет Ми-2 с флагом Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту. Отметим, высота полета - 150 метров. До конца февраля запланированы еще три подобных вылета над Минском. К слову, ДОСААФ активно развивает авиационные и технические виды спорта.

28 февраля - в день рождения ДОСААФ - юбилей оборонного общества торжественно отметят во Дворце Республики. Кроме этого, в нынешнему году пройдут автопробег, авиаперелет по городам Беларуси, а также спартакиада.