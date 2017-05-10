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К празднику Великой Победы присоединились бойцы муай-тай
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10 Мая 2017 08:07

К празднику Великой Победы присоединились бойцы муай-тай

Чемпионат мира, который в эти дни проходит в столичном Дворце спорта, прервали на выходной, чтобы спортсмены посетили историко-культурный комплекс "Линия Сталина" и увидели реконструкцию боя Великой Отечественной войны "Берлинская операция". Среди зрителей атлеты из Австралии, Филиппин, Канады, Перу и Индии. Так можно перечислять все те 64 страны, которые борются на планетарном первенстве. Всего 400 человек. Спортсмены смогли отведать солдатской каши и сделать селфи на фоне военной техники.

Сегодня на чемпионате стартуют полуфинальные поединки. Начало в 13:00. Отметим, что все билеты на заключительный этап форума проданы.

 

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