Главная>>Агентство теленовостей>>Спорт>>К чемпионату мира по хоккею телеканал "Беларусь 5" полностью обновил оформление
Спорт
RSS
К чемпионату мира по хоккею телеканал "Беларусь 5" полностью обновил оформление
Скачать Поделиться

5 Мая 2017 19:01

К чемпионату мира по хоккею телеканал "Беларусь 5" полностью обновил оформление

У наших коллег появилась собственная студия, из которой сегодня в эфир вышел новый информационный проект "Спорт-центр". В течение дня программа предложит зрителям не только спортивную информацию, но и оперативную аналитику от профессионалов: гости в студии будут обсуждать с журналистами события матчей в перерывах трансляций. Обновление получит и графическое оформление телеканала.

Помимо топовых трансляций, которые уже традиционно показывает телеканал "Беларусь 5, в новом сезоне на экраны вернется Английская футбольная Премьер-лига. Также в эфирной сетке появится "Бриллиантовая лига" - соревнования лучших легкоатлетов планеты - и самый популярный в мире турнир единоборств - UFC.

  

Другие новости

Беларусь - Польша, 32:23 Беларусь - Польшча, 32:23 Belarus - Poland, 32:23 05.05.2017 15:15 / Спорт Беларусь - Польша, 32:23

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =