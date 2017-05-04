К чемпионату мира по хоккею телеканал "Беларусь 5" полностью обновил оформление

5 Мая 2017 19:01

У наших коллег появилась собственная студия, из которой сегодня в эфир вышел новый информационный проект "Спорт-центр". В течение дня программа предложит зрителям не только спортивную информацию, но и оперативную аналитику от профессионалов: гости в студии будут обсуждать с журналистами события матчей в перерывах трансляций. Обновление получит и графическое оформление телеканала.

Помимо топовых трансляций, которые уже традиционно показывает телеканал "Беларусь 5, в новом сезоне на экраны вернется Английская футбольная Премьер-лига. Также в эфирной сетке появится "Бриллиантовая лига" - соревнования лучших легкоатлетов планеты - и самый популярный в мире турнир единоборств - UFC.