Извинения приняты

12 Февраля 2017 21:37

Наряду с триумфальным возвращением на подиум Дарьи Домрачевой мировые источники пестрят и новостями о громком скандале в биатлоне. Еще на старте чемпионата мира француз Мартен Фуркад выставил себя не в лучшем свете. В ходе смешанной эстафеты он подрезал и ударил палкой россиянина Александра Логинова, отбывшего дисквалификацию за применение допинга.

Отметим, что конфликт между Фуркадом и Логиновым начался еще до чемпионата мира. Француз заявлял, что главное достижение биатлониста из России - дисквалификация за допинг. За что Федерации биатлона Франции пришлось принести извинения. В интервью после микста Фуркад поведал, что не специально подрезал Логинова, он не мог подставить так всю команду. А во время церемонии награждения, как только на пьедестал поднялась сборная России, француз поторопился уйти. Позже его вернули. Но руку Логинову и Шипулину он не пожал.

Позже Фуркад принес извинения сборной России. Примирение произошло после спринтерской гонки. Француз пожал руку Антону Шипулину после финиша. В знак примирения стороны договорились даже выпить водки. Впрочем, решение кажется не лучшим в разгар мирового чемпионата. Вот такие они - талантливые и импульсивные.