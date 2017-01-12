12 Января 2017 19:14

Поражение, которое оставляет шансы на попадание в ТОП-16 баскетбольного кубка ФИБА. Израильский клуб "Бней Герцлия" оказался не по зубам минским "Цмокам", 77-88. Но в январе "драконы" проведут два матча, которые и определят дальнейшую судьбу белорусов в этом турнире.