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Израильский клуб "Бней Герцлия" оказался не по зубам минским "Цмокам"
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12 Января 2017 19:14

Израильский клуб "Бней Герцлия" оказался не по зубам минским "Цмокам"

Поражение, которое оставляет шансы на попадание в ТОП-16 баскетбольного кубка ФИБА. Израильский клуб "Бней Герцлия" оказался не по зубам минским "Цмокам", 77-88. Но в январе "драконы" проведут два матча, которые и определят дальнейшую судьбу белорусов в этом турнире. 

  

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