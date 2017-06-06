7 Июня 2017 15:17
Избраны заместители нового председателя Федерации хоккея Беларуси
На внеочередной конференции Федерации хоккея Беларуси избраны заместители нового председателя Семена Шапиро. Ими стали председатель правления "Немана" Анатолий Варивончик, директор хоккейной школы "Динамо" Дмитрий Басков и член совета Международной федерации хоккея Сергей Гончаров. Решения приняты единогласно. Напомним, Семен Шапиро стал новым главой хоккейной федерации страны 20 мая.
Семен Шапиро, председатель Федерации хоккея Беларуси: "Все они достойные люди в нашей стране, известные в хоккейной общественности. Поэтому не думаю, что для кого-то тут откровения и новости прозвучали. От меня сегодня требуется создать систему. Хотя отмечу, она уже была. Это не открытие делаю. Наша задача - ее подкорректировать, совершенствовать. Каждый человек будет отвечать за свое направление. Может быть, и новые какие-то направления появились в хоккее. За каждым участком будет закреплен человек".
Что касается тренерского штаба национальной сборной Беларуси по хоккею, Семен Шапиро сообщил, что его будущее не определено. Председатель федерации также отметил, что хоккейный клуб "Динамо-Минск" планомерно готовится к новому сезону в КХЛ.