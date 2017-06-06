Избраны заместители нового председателя Федерации хоккея Беларуси

7 Июня 2017 15:17

На внеочередной конференции Федерации хоккея Беларуси избраны заместители нового председателя Семена Шапиро. Ими стали председатель правления "Немана" Анатолий Варивончик, директор хоккейной школы "Динамо" Дмитрий Басков и член совета Международной федерации хоккея Сергей Гончаров. Решения приняты единогласно. Напомним, Семен Шапиро стал новым главой хоккейной федерации страны 20 мая.

Семен Шапиро, председатель Федерации хоккея Беларуси: "Все они достойные люди в нашей стране, известные в хоккейной общественности. Поэтому не думаю, что для кого-то тут откровения и новости прозвучали. От меня сегодня требуется создать систему. Хотя отмечу, она уже была. Это не открытие делаю. Наша задача - ее подкорректировать, совершенствовать. Каждый человек будет отвечать за свое направление. Может быть, и новые какие-то направления появились в хоккее. За каждым участком будет закреплен человек".

Что касается тренерского штаба национальной сборной Беларуси по хоккею, Семен Шапиро сообщил, что его будущее не определено. Председатель федерации также отметил, что хоккейный клуб "Динамо-Минск" планомерно готовится к новому сезону в КХЛ.