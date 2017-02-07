Из чего состоит чемпионское меню и есть ли внутри олимпийской медали шоколад

7 Февраля 2017 13:00

Юные спортсмены из агрогородка Снов устроили пресс-конференцию для Александры Герасимени. Бронзовый призер Олимпиады в Рио приехала, чтобы провести для начинающих пловцов тренеровку по программе национальной сборной, а также ответила на вопросы детворы. И, конечно же, на память все желающие получили автографы и фото.