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7 Февраля 2017 13:00

Из чего состоит чемпионское меню и есть ли внутри олимпийской медали шоколад

Юные спортсмены из агрогородка Снов устроили пресс-конференцию для Александры Герасимени. Бронзовый призер Олимпиады в Рио приехала, чтобы провести для начинающих пловцов тренеровку по программе национальной сборной, а также ответила на вопросы детворы. И, конечно же, на память все желающие получили автографы и фото.

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