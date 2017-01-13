Иван Тихон и Ольга Мазуренок - легкоатлеты года в Беларуси

13 Января 2017 12:12

Накануне федерация подвела итоги прошедшего сезона и вручила специальные награды "Атлетика". В категории "взрослые" у серебряного призера Олимпийских игр в Рио в метании молота конкурентов не было. А вот у женщин интрига сохранялась до последнего. В итоге награда досталась марафонке, занявшей на Играх 5 место.

Главная конкурентка Ольги Мазуренок - Татьяна Холодович, выигравшая чемпионат Европы и также ставшая пятой на Олимпиаде в метании копья, получила статуэтку в номинации "Прорыв года".