1 Июня 2017 15:41

Завершился не только учебный, но и хоккейный год. Итоги сезона подводит юношеская школа олимпийского резерва "Динамо". Она не просто опередила всех конкурентов, но и добилась рекордных результатов за год. Долгое время ни одна хоккейная школа страны не занимала таких высоких позиций. Это влияет и на дух командный, и на желание молодых людей тренироваться именно здесь. Репортаж Ксении Лебедевой.

Еще год назад эта была обычная хоккейная школа. Теперь специализированная детско-юношеская олимпийского резерва. Но не сразу все получилось.

Дмитрий Басков, директор СДЮШОР БФСО "Динамо": "В первый год мы поставили задачу выйти в элитные группы. Во второй старались получить какие-то медали. В третий год мы стали в медальном зачете первыми. Ну и вот сейчас по истечении 4 лет мы можем с уверенностью сказать, что мы обошли все школы нашей страны в медальном зачете".

Говорят, что в следующем году будет тяжелее. Ведь на лучших равняются, желают обыграть. И к этому уже готовятся.

Все команды хоккейной школы "Динамо" финишировали в тройке призеров. Шесть из них - выиграли республиканское золото. Однако медали - не самоцели. На первом месте - качество учебно-тренировочного процесса.

Именно он позволит перейти динамовским воспитанникам на высшую степень подготовки.

Владимир Король, старший тренер-преподаватель СДЮШОР БФСО "Динамо": "Ребята почувствовали этот вкус побед, желание трудиться. Достигать и развиваться в хоккее на высоком уровне для того, чтобы в дальнейшем попасть в национальную сборную".

Уже давно ни одна хоккейная школа республики не занимала такие высокие позиции. Это влияет и на командный дух, и на желание парней тренироваться именно здесь.

Индикатор роста - не только медали, но и выступления динамовских воспитанников в сборных страны на ведущих хоккейных чемпионатах. А их с каждым годом все больше. Именно эта ступень, к которой движется каждый молодой спортсмен.