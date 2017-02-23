Искусственные скалы и утесы в обычном спортзале

23 Февраля 2017 07:28

Во второй школе Городка открылся скалодром - один из крупнейших в Беларуси. В глубинке давно работает туристический кружок. А с появлением нового спортивного объекта желающих покорить свой Эверест стало больше сразу на несколько десятков человек. Ширина скалодрома - 12 метров, высота - 6 метров. По функционалу он входит в пятерку лучших скалодромов страны. Скальный стенд состоит из пяти маршрутов, и одновременно в парах здесь могут работать 10 человек.

Виталий Модель, директор фирмы-изготовителя: "90 квадратных метров эта скальная стенка с маршрутами разной степени сложности. Маршруты предназначены и для детей с 6 лет, и для физкультурников, и для взрослых спортсменов".

Помимо скалодрома в зале оборудовали две трассы для туристско-прикладного многоборья. Скоро появятся новые вертикальные препятствия. В школе начнет функционировать полноценный экстрим-центр, где будут не только тренироваться спортсмены, но платные группы любителей.