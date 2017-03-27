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Ирина Просенцова и Кирилл Касьяник - победители второго этапа Кубка мира по современному пятиборью
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27 Марта 2017 12:06

Ирина Просенцова и Кирилл Касьяник - победители второго этапа Кубка мира по современному пятиборью

В Каире белорусам не было равных в смешанной эстафете. Второе место заняли британцы Майлз Пиллэйдж и Джоанна Мюир, венгры Тамаш Бенце Фролих и Тамара Алексежев - с бронзой.

  

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