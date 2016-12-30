Интервью с Александром Гутором завтра в программе "Спорт-кадр" на "Беларусь 5" в 22:00

2 Января 2017 15:12

Допускает возвращение в чемпионат Беларуси, прыгает от счастья, когда получает вызов в национальную сборную, не верит в чемпионство "Динамо". Вратарь команды российской Премьер-лиги "Оренбург" Александр Гутор дал эксклюзивное интервью Агентству теленовостей, в котором, кроме прочего, признался, что переезд в более сильный чемпионат не сделал его богаче.

Полную версию интервью с Александром Гутором смотрите завтра в программе "Спорт-кадр" на "Беларусь 5". Начало в 22:00.