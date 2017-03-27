Иностранные спортсмены - о безопасности в РБ

26 Марта 2017 21:40

Спокойно жить, развиваться, работать и растить детей, пожалуй, то, к чему стремится каждый человек вне зависимости от национальности, статуса и профессии. Безопасность – это и один из факторов при выборе страны и у спортсменов, например, в игровых видах. Игроки уезжают из родных стран, чтобы заработать, профессионально вырасти или просто сменить обстановку.

И в данном случае не все измеряется размером контракта и квадратными метрами, есть явно и другое, что подталкивает спортсмена при выборе страны, особенно, если он переезжает с семьей. Кстати, недавно в чемпионате Беларуси по футболу появился двойник Криштиану Роналду. Хорошая тема для журналистов. Мы решили копнуть чуть глубже и узнали, что заставляет иностранных спортсменов ехать в Беларусь, и как им у нас живется.

Рассказывает Павел Капуцкий

Он снимается в клипах, раздает интервью. Пользуется своей внешностью максимально. В начале весны болгарский защитник Даниэль Златков перешел в солигорский "Шахтер".

Это подписание мало кто заметил бы, если бы футболист не был похож на звезду мадридского "Реала" Криштиану Роналду. Посмотрите, почти копия. Пусть играет болгарин не так ярко, как португалец. И на вопрос, похож ли на четырехкратного обладателя "Золотого мяча", Златков выпаливает: "Нет!"

Мы привыкли следить за белорусами, выступающими за рубежом, но и в наших чемпионатах много иностранцев. И не все похожи на Криштиану Роналду и притягивают к себе много внимания. Футбол, хоккей, гандбол, волейбол. В главном баскетбольном клубе страны "Цмокі-Мінск" сейчас два американца - Джастин Грей и Антонио Грейвз. Последний переехал в Беларусь с женой. И хотя в конце сезона контракт Грейвза истекает, он готов соглашение продлить.

Нынешний сезон получился лучшим в истории для минского "Динамо", выступающего в Континентальной хоккейной лиге. Помощь легионеров пригодилась. Лучше канадцев в хоккей никто не играет.

Из Канады и США в Беларусь едут хоккеисты. Южная Америка поставляет футбольные кадры. Это мировая тенденция. Много желающих пробиться в Европу на Черном континенте. Европейцы не всегда находят достойное рабочее место в пределах ЕС. Чтобы не ехать далеко, перебираются в Беларусь. На экране отмечена лишь часть стран, откуда спортсмены едут к нам.

Лучшая гандбольная команда страны - БГК имени Мешкова - ставит суперамбициозную цель - победа в Лиге чемпионов. Только своими игроками главный трофей Европы не завоевать, поэтому в Бресте много легионеров. Латвия, Украина, Россия, Венгрия, Хорватия. Пальцев одной руки не хватает. Аж восемь национальностей, не считая самих белорусов.

Хорват Любо Вукич в БГК уже пять лет. Жена выучила русский, а дочь уже предупредила, что во время выпускного в детском садике будет плакать. Через несколько лет Вукич готов завершить игровую и начать тренерскую карьеру в Бресте. Во-первых, клуб топ-уровня, во-вторых - семье здесь хорошо. Любо до сих пор вспоминает, как жена рожала в Хорватии.

Сергей Рутенко большую часть карьеры провел в Испании и Словении. В прошлом году с гандболом закончил и живет на родине.

Тринидад и Тобаго. Островное государство в южной части Карибского моря в 9 тысячах километров от Минска. Скромный в финансовом плане футбольный клуб "Ислочь" на этой неделе подписал контракт с защитником национальной сборной Уэсли Джоном. Уже летом игрок хочет привезти в Минск свою девушку и трехлетнюю дочь.

Спортивный век короток, профессиональные игроки выбирают, где лучше платят. Но, как видите, размер контракта не всегда главный фактор.