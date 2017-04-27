28 Апреля 2017 19:17

Илья Шиманович установил новый рекорд Беларуси на дистанции 50 метров брассом, показав на чемпионате страны в Бресте второй результат сезона в мире. Время 26,96 секунды Илья продемонстрировал в квалификационном заплыве. Отметим, что прежний национальный рекорд на этой дистанции был установлен в 2009 году и принадлежал Виктору Вабищевичу - 27,30 секунды.