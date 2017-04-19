20 Апреля 2017 15:04

Илья Ивашко завершает выступление на турнире АТП в китайском Циндао с призовым фондом 125 тысяч долларов. Белоруса остановил известный серб Янко Типсаревич на стадии 18-ой финала. Счет по партиям 6:3, 6:3. Напомним, две победы Ивашко в начале апреля вывели сборную Беларусь в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса.