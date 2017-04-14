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Илья Ивашко выходит во второй круг теннисного турнира в китайском Циндао
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18 Апреля 2017 12:18

Илья Ивашко выходит во второй круг теннисного турнира в китайском Циндао

Илья Ивашко выходит во второй круг теннисного турнира серии Челенджер в китайском Циндао. Белорус обыграл местного спортсмена Чжана Цзе 4:6, 6:1, 6:2. Призовой фонд турнира - 125 тысяч долларов.

  

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