Спорт
18 Апреля 2017 12:18
Илья Ивашко выходит во второй круг теннисного турнира в китайском Циндао
Илья Ивашко выходит во второй круг теннисного турнира серии Челенджер в китайском Циндао. Белорус обыграл местного спортсмена Чжана Цзе 4:6, 6:1, 6:2. Призовой фонд турнира - 125 тысяч долларов.
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