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Илья Ивашко - в полуфинале теннисного турнира в Узбекистане
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18 Мая 2017 19:19

Илья Ивашко - в полуфинале теннисного турнира в Узбекистане

Белорус переиграл россиянина Теймураза Габашвили - 6:3, 6:2. А Егор Герасимов на этой же стадии уступил боснийцу Алдину Сеткичу - 1:6, 6:7.

  

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