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Илья Ивашко в 1/16 финала турнира в Наньнине проиграл австралийцу Джордану Томпсону
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25 Апреля 2017 12:13

Илья Ивашко в 1/16 финала турнира в Наньнине проиграл австралийцу Джордану Томпсону

Илья Ивашко в 1/16 финала турнира в Наньнине проиграл первому сеяному австралийцу Джордану Томпсону в трех сетах на тай-брейке 7:5, 3:6, 6:7.

  

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