Илья Ивашко уступил сопернику из Румынии в матче Кубка Дэвиса

5 Февраля 2017 15:10

В матче первого круга первой Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса между Беларусью и Румынией победитель определится в 5 матче. Мариуш Копил сильнее Ильи Ивашко - 7:5, 6:4, 6:1. Счет в противостоянии стал 2:2. В эти минуты играют Егор Герасимов и Адриан Унгур.