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Илья Ивашко уступил сопернику из Румынии в матче Кубка Дэвиса
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5 Февраля 2017 15:10

Илья Ивашко уступил сопернику из Румынии в матче Кубка Дэвиса

В матче первого круга первой Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса между Беларусью и Румынией победитель определится в 5 матче. Мариуш Копил сильнее Ильи Ивашко - 7:5, 6:4, 6:1. Счет в противостоянии стал 2:2. В эти минуты играют Егор Герасимов и Адриан Унгур.

  

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