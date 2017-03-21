Спорт
21 Марта 2017 19:14
Илья Ивашко пробился в 1/8 финала турнира в китайском Гуанчжоу
В матче 1/16 белорус оказался сильнее первой ракетки соревнований - Юичи Сугиту из Японии - 5:7, 6:1, 6:4. К слову, азиат - 97-й в мировом рейтинге, Ивашко - 185-й. Следующий соперник Ильи - Хуберт Гуркач из Польши, располагающийся в 4-й сотне ранга.
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