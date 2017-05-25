Илья Ивашко покидает Ролан Гаррос

24 Мая 2017 19:22

Илья Ивашко вслед за Владимиром Игнатиком покидает Ролан Гаррос. Второй номер белорусской сборной не справился с румыном Мариушем Копилом - поражение в двух сетах 2:6. Игнатик же уступил колумбийцу Сантьяго Жиральдо - 2:6, 4:6. Таким образом в одиночном разряде Ролан Гаррос из наших теннисистов осталась лишь одна Александра Саснович, которая начнет борьбу с основной сетки.