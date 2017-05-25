Главная>>Спорт>>Илья Ивашко и Владимир Игнатик прошли во второй круг квалификации турнира Большого шлема
Спорт
RSS
Илья Ивашко и Владимир Игнатик прошли во второй круг квалификации турнира Большого шлема
Скачать Поделиться

22 Мая 2017 19:09

Илья Ивашко и Владимир Игнатик прошли во второй круг квалификации турнира Большого шлема

Илья Ивашко и Владимир Игнатик без проблем прошли во второй круг квалификации турнира Большого шлема Ролан Гаррос. Игнатик был сильнее китайца Ди Ву - 6:1, 6:2 и вышел на девятого сеяного в квалификации колумбийца Джиральдо Сантьяго. Ивашко переиграл бельгийца Киммера Коппеянса в обоих сетах по 6:2, и в следующем раунде сыграет против хорошо знакомого по Кубку Дэвиса румына Мариуса Копила.

  

Другие новости

Рубрика "Матчбол" Рубрыка "Матчбол" 22.05.2017 18:49 / Спорт Рубрика "Матчбол"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =