Илья Ивашко и Владимир Игнатик прошли во второй круг квалификации турнира Большого шлема

22 Мая 2017 19:09

Илья Ивашко и Владимир Игнатик без проблем прошли во второй круг квалификации турнира Большого шлема Ролан Гаррос. Игнатик был сильнее китайца Ди Ву - 6:1, 6:2 и вышел на девятого сеяного в квалификации колумбийца Джиральдо Сантьяго. Ивашко переиграл бельгийца Киммера Коппеянса в обоих сетах по 6:2, и в следующем раунде сыграет против хорошо знакомого по Кубку Дэвиса румына Мариуса Копила.