Илья Ивашко и Адриан Унгур откроют матч Кубка Дэвиса между теннисистами Беларуси и Румынии

2 Февраля 2017 15:14

Именно они по итогам жеребьевки завтра в 11:00 начнут матчевую встречу, на кону которой выход во второй круг первой Евро-Африканской зоны. Во второй по значимости дивизион наша сборная, напомним, пробилась впервые за шесть лет. После этого матча на корте Дворца тенниса появятся Егор Герасимов и Мариус Копил.

В субботу во Дворце тенниса - парный поединок. Капитаны команд заявили на эту встречу со стороны хозяев - Максима Мирного и Егора Герасимова, со стороны гостей - Хория Текау и Николая Фрунза. В воскресенье пройдут еще две одиночные встречи. Вход на турнир - свободный.