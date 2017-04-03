Игроки НХЛ, выступающие за свои сборные, не примут участие в Олимпийских играх в Пхенчхане

4 Апреля 2017 15:12

Игроки Национальной хоккейной лиги, выступающие за свои сборные, не примут участие в Олимпийских играх в Пхенчхане. Такое заявление сделало руководство НХЛ. Расписание будущего сезона в итоге впервые за 20 лет будет составлено без паузы на Олимпиаду. Одной из причин такого шага, по словам боссов лиги, стали травмы и усталость хоккеистов после игр, а также последующее крайне неудачное выступление клубов в Кубке Стэнли.